Хоккеист Панарин рассмеялся Кучерову в лицо. Тот "угрожал ему расправой"

Хоккеист "Коламбуса" Артемий Панарин во время рукопожатия с нападающим "Тампы-Бэй" Никитой Кучеровым рассмеялся ему в лицо. Момент попал в трансляцию и вызвал неоднозначную реакцию в НХЛ. "Блю Джэкетс" в первом раунде Кубка Стэнли всухую обыграли "Лайтниг" (4-0) и впервые в истории вышли во второй раунд плей-офф.



Панарин рассмеялся Кучерову в лицо.

О реакции Кучерова рассказал сам Панарин. В интервью "Матч ТВ" известны своими шутками форвард "Коламбуса" сообщил, что соперник угрожал ему расправой.

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"После матча Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет. А вообще они желали нам удачи. А мы сказали, что они должны заказывать форму сборной России для чемпионата мира", - заявил Панарин.

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Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 122 очка. "Тампа" с рекордом по количеству побед выиграла "регулярку", но стала первой командой, которая с Президентским кубком вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв всухю.