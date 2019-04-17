Хоккеист Панарин рассмеялся Кучерову в лицо. Тот "угрожал ему расправой"

Хоккеист "Коламбуса" Артемий Панарин во время рукопожатия с нападающим "Тампы-Бэй" Никитой Кучеровым рассмеялся ему в лицо. Момент попал в трансляцию и вызвал неоднозначную реакцию в НХЛ. "Блю Джэкетс" в первом раунде Кубка Стэнли всухую обыграли "Лайтниг" (4-0) и впервые в истории вышли во второй раунд плей-офф.
О реакции Кучерова рассказал сам Панарин. В интервью "Матч ТВ" известны своими шутками форвард "Коламбуса" сообщил, что соперник угрожал ему расправой.
Хоккеист Кучеров прокомментировал провал "Тампы" в Кубке Стэнли
"После матча Кучеров угрожал мне расправой. Надеюсь, он отойдет и мне ничего не будет. А вообще они желали нам удачи. А мы сказали, что они должны заказывать форму сборной России для чемпионата мира", - заявил Панарин.
"Тампа" и "Питтсбург" бесславно завершили сезон. Кучеров и Малкин едут на чемпионат мира?
Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ, набрав 122 очка. "Тампа" с рекордом по количеству побед выиграла "регулярку", но стала первой командой, которая с Президентским кубком вылетела в первом раунде плей-офф, проиграв всухю.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.