Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить последние поправки в закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". Как ранее сообщала "Правда.Ру", после изменений в законе гражданам будет не нужен бумажный полис СНИЛС. Его заменит электронный номер записи в реестре.
По мнению Дацюка, эти поправки угрожают национальной безопасности России. Хоккеист направил президенту обращение, под которым стоит его подпись.
"Любое лицо, получившее доступ к СНИЛС, получит полную информацию о человеке, а блокировка СНИЛС лишит человека возможности ездить на транспорте, получать пенсии, отдавать детей в школу и т.д. Это дает возможность манипулировать выбором людей и их сознанием. Вся собранная информация будет не только храниться, но и анализироваться с целью принятия решений (воздействий) в отношении конкретного человека.
Принятый законопроект является угрозой национальной безопасности - ведь оцифровке подвергается все население, в том числе армия, полиция и спецслужбы. А значит их данные становятся открытыми для любых третьих лиц, действующих против России, а сами они могут стать объектами различных манипуляций. Именно поэтому во многих странах Запада приняты законы о запрете универсальных номеров и баз данных", - говорится в обращении Дацюка к Путину, которое оказалось в распоряжении "Ридуса".
Также хоккеист указал, что закон противоречит Конституции РФ и некоторым законам России. Также он вспомнил о Нюрнбергском процессе, на котором преступлением против человечества признали присвоение людям номеров.
Дацюк является олимпийским чемпионом Пхенчхана-2018. Также на его счету звание чемпиона мира, два Кубка Стэнли и Кубок Гагарина.
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