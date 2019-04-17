Акции "Ювентуса" упали на 24 процента после вылета команды из Лиги чемпионов

Финансисты негативно восприняли вылет "Ювентуса" из Лиги чемпионов. Во вторник команда проиграла на своем поле "Аяксу" (1:2) и прекратила свои выступления в турнире.



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Во вторник вечером, перед игрой одна акция "Юве" стоила 1,69 евро. Утром в среду торги открылись на отметке 1,30 евро, сообщает Bloomberg. Позже стоимость акций начала расти, за одну штуку предлагали 1,41 евро.

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Ранее Bloomberg сообщал, что акции "Ювентуса" подорожали на 135 процентов после прихода в команду футболиста Криштиану Роналду. В июле 2018 года стоимость одной ценной бумаги была равна 0,6 евро. В середине марта 2019 года акция стоила уже 1,42 евро.

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Португальский форвард перешел в "Ювентус" из "Реала" 10 июля 2018 года. Туринский клуб заплатил за футболиста 112 миллионов евро. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Зарплата Роналду составляет 30 миллионов евро за сезон.