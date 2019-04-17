Хоккеист Кучеров прокомментировал провал "Тампы" в Кубке Стэнли

Хоккеисты "Тампы-Бэй" Никита Кучеров после вылета из Кубка Стэнли отметил, что это было не время его команды. "Лайтнинг" всухую проиграли серию первого раунда "Коламбусу" (0-4).



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"У них невероятна крутая команда, надо отдать должное. Они боролись изо всех сил и хорошо играли. Это было не наше время", - приводит пресс-служба НХЛ слова Кучерова.

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"Тампа" выиграла регулярный чемпионат НХЛ, повторив рекорд по количеству побед. До "Лайтнинг" 62 победы одержал только "Детройт". Но команда установила и антирекорд. Впервые обладатель Президентского кубка вылетел из первого раунда Кубка Стэнли с разгромным счетом.

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"Коламбус" впервые вышел во второй раунд Кубка Стэнли, ранее команда не смогла пройти первый раунд четыре раза. Следующим соперником "Блю Джэкетс" станет лучший из пары "Бостон" - "Торонто".