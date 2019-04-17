Бывший хоккеист Обухов избил девушку на дороге. Видео

Бывший хоккеист "Ак Барса" Дмитрий Обухов стал участником дорожного конфликта в Казани. 35-летний спортсмен напал на девушку, которая перегородила ему дорогу своим автомобилем.



Бывший хоккеист Обухов избил девушку на дороге

Обухов не смог объехать машину девушки Снежаны и подошел к ней дважды, чтобы попросить убрать автомобиль. На видео с камер наблюдения, которое пострадавшая предоставила "Бизнес Online", видно, что Обухов подходит к ее машине, несколько раз открывает двери и делает движения рукой во внутрь салона.

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По словам девушки, она получила несколько ударов от хоккеиста. Снежана прошла медосвидетельствование, которое выявило у нее ушиб мягких тканей лица, кровоподтек головы и подозрение на сотрясение мозга. Полиция начала проверку по этому делу, а сам хоккеист отказался уладить конфликт мирно. Обухов считает, что прав и просто ответил на грубость женщины.

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Обухов в этом году завершил карьеру. Ранее он выступал за "Ак Барс", "Магнитку", "Нефтехимик" и московский "Спартак". В 2011 году против него было открыто дело за изнасилование девушки. Вину хоккеиста тогда доказать не удалось.