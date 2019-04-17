Фигуристка Медведева ответила болельщику, который не верит в ее способности

Российская фигуристка Евгения Медведева вступила в спор с болельщиком, который усомнился в ее успехе в новом сезоне. Сегодня спортсменка в Instagram опубликовала видео с отрывками короткой программы на музыку группы Muse.
Один из болельщиков под этим видео оставил комментарий, в котором указал, что это красивая программа, но Медведева уступает соперницам, потому что не может выполнять сложные технические элементы. По его мнению, причина состоит в физиологии спортсменки.
Фигуристка Медведева показала новую программу под музыку группы Muse. Видео
"Вот и посмотрим", - лаконично ответила Медведева болельщику.
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Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева перешла от тренера Эттери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Результаты спортсменки упали, и в прошедшем сезоне она не смогла отобраться на чемпионат Европы, заняв на чемпионате России седьмое место. Вместе с тем, фигуристка выиграла Кубок России и поехала на чемпионат мира, где завоевала бронзу.
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