Фигуристка Медведева ответила болельщику, который не верит в ее способности

Российская фигуристка Евгения Медведева вступила в спор с болельщиком, который усомнился в ее успехе в новом сезоне. Сегодня спортсменка в Instagram опубликовала видео с отрывками короткой программы на музыку группы Muse.



Видео: Медведева стала союзницей Загитовой на льду / Новости от 18.01.2019 14:49

Один из болельщиков под этим видео оставил комментарий, в котором указал, что это красивая программа, но Медведева уступает соперницам, потому что не может выполнять сложные технические элементы. По его мнению, причина состоит в физиологии спортсменки.

Фигуристка Медведева показала новую программу под музыку группы Muse. Видео

"Вот и посмотрим", - лаконично ответила Медведева болельщику.

Дизайнер Загитовой заявила, что ее платья стоят недешево

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева перешла от тренера Эттери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. Результаты спортсменки упали, и в прошедшем сезоне она не смогла отобраться на чемпионат Европы, заняв на чемпионате России седьмое место. Вместе с тем, фигуристка выиграла Кубок России и поехала на чемпионат мира, где завоевала бронзу.