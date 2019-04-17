Ольга Рябенко, дизайнер нарядов для фигуристок тренера Эттери Тутберидзе, рассказала о том, как создаются платья для выступлений девушек. В прошлом году Рябенко сшила для олимпийской чемпионки Алины Загитовой красную балетную пачку и пачку лебедя.
По словам Рябенко, это было продиктовано балетными номерами фигуристки. В этом году для Загитовой были созданы платья, которые несовместимы с балетной темой из-за изменения репертуара спортсменки, сообщает "КП".
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Кроме того, Рябенко заявила, что наряды фигуристки стоят недешево. Точную цену она назвать не смогла, так как платья оплачивает Федерация фигурного катания на коньках России. Но дизайнер отметила, что стоимость самого простого детского платья начинается от 30 тысяч рублей.
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