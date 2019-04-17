Хоккеист "Ак Барса" перешел в футбольный клуб "Камаз"

Хоккеист клуба КХЛ "Ак Барс" Артем Лукоянов готовится к дебюту в профессиональном футболе. Игрок подпишет контракт с футбольным клубом "Камаз" из Набережных Челнов и будет выступать за команду в ПФЛ.
Лукоянов уже провел первую тренировку с "Камазом". Он может выйти на поле в матче 20-го тура ПФЛ против клуба "Уфа-2", сообщает пресс-служба клуба из Татарстана.
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30-летний Лукоянов провел в КХЛ 494 матча, в которых забросил 62 шайбы и сделал 79 результативных передач. "Ак Барс" в плей-офф Кубка Гагарина этого сезона вылетел в первом раунде, поэтому хоккеист сейчас свободен от основной работы.
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