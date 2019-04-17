Хоккеист "Ак Барса" перешел в футбольный клуб "Камаз"

Хоккеист клуба КХЛ "Ак Барс" Артем Лукоянов готовится к дебюту в профессиональном футболе. Игрок подпишет контракт с футбольным клубом "Камаз" из Набережных Челнов и будет выступать за команду в ПФЛ.



Бросок на миллион: болельщик «Ак Барса» попал шайбой в ворота через все поле / Новости от 03.12.2018 12:01

Лукоянов уже провел первую тренировку с "Камазом". Он может выйти на поле в матче 20-го тура ПФЛ против клуба "Уфа-2", сообщает пресс-служба клуба из Татарстана.

НХЛ может наказать старшего брата Свечникова за пост в адрес Овечкина

30-летний Лукоянов провел в КХЛ 494 матча, в которых забросил 62 шайбы и сделал 79 результативных передач. "Ак Барс" в плей-офф Кубка Гагарина этого сезона вылетел в первом раунде, поэтому хоккеист сейчас свободен от основной работы.

"Тампа" и "Питтсбург" бесславно завершили сезон. Кучеров и Малкин едут на чемпионат мира?