Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева под арестом в СИЗО

Мосгорсуд завершил рассмотрение апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение Пресненского суда по их мере пресечения. Суд оставил решение предыдущей инстанции без изменений - футболисты остаются в СИЗО до 25 сентября.



Кокорин и Мамаев собрались на свободу

Заседание началось в 9.30 по московскому времени. Судьи не приняли к рассмотрению дополнительные документы и заслушали прение сторон. Адвокаты подсудимых Татьяна Стукалова, Андрей Ромашов, Игорь Бушманов и Татьяна Прилипко, как и ранее, указали на то, что братья Кокорины, Мамаев и Александр Протасовицкий не представляют угрозы для общества. Кроме того, по словам защиты, они не имеют намерений и возможности скрыться от правосудия.

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Подсудимые выступали по видеосвязи. Они поддержали слова адвокатов, а Павел Мамаев даже сослался на слова президента России Владимира Путина, который ранее говорил, что мера пресечения в любом деле должна быть адекватной.

Мамаев во время заседания суда сослался на слова Путина

Прокурор выступил коротко и указал, что не поддерживает доводы защиты. Футболист Александр Кокорин подчеркнул, что обвинение выступало "ровно 37 секунд". В 11.00 прения сторон закончились. В 11.20 суд принял решение, оставив подсудимых под стражей.

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Сегодня состоится заседание Пресненского суда по существу. Это будет шестой деть рассмотрения дела и допроса свидетелей.