НХЛ может наказать старшего брата Свечникова за пост в адрес Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига отреагирует на пост в Instagrm хоккеиста "Детройта" Евгения Свечникова в адрес капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Вчера Евгений оставил сообщение после того, как Овечкин нокаутировал его младшего брата Андрея Свечникова.



Овечкин и Свечников.

Инцидент произошел в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Каролиной" (0:5). Свечников начала цеплять Овечкина, тот первым сбросил перчатки и за несколько ударов отправил 19-летнего игрока на лед. У Свечникова-младшего диагностировали сотрясение мозга.

Свечников получил сотрясение мозга от удара Овечкина

"Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин", - написал Свечников-старший в Instagram, использовав фразу из фильма "Кошмар на улице Вязов".

В НХЛ шутки не поняли и заявили следующее: "Глупый пост. На него будет соответствующая реакция".

Старший брат Свечникова обещает разобраться с Овечкиным

Позже стало известно, что из-за травмы Андрей Свечников не сыграет в четвертом матче серии. "Вашингтон" ведет со счетом 2-1.