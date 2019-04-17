НХЛ может наказать старшего брата Свечникова за пост в адрес Овечкина

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига отреагирует на пост в Instagrm хоккеиста "Детройта" Евгения Свечникова в адрес капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Вчера Евгений оставил сообщение после того, как Овечкин нокаутировал его младшего брата Андрея Свечникова.
Инцидент произошел в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли между "Вашингтоном" и "Каролиной" (0:5). Свечников начала цеплять Овечкина, тот первым сбросил перчатки и за несколько ударов отправил 19-летнего игрока на лед. У Свечникова-младшего диагностировали сотрясение мозга.
Свечников получил сотрясение мозга от удара Овечкина
"Раз, два, Фредди идет за тобой, Александр Овечкин", - написал Свечников-старший в Instagram, использовав фразу из фильма "Кошмар на улице Вязов".
В НХЛ шутки не поняли и заявили следующее: "Глупый пост. На него будет соответствующая реакция".
Старший брат Свечникова обещает разобраться с Овечкиным
Позже стало известно, что из-за травмы Андрей Свечников не сыграет в четвертом матче серии. "Вашингтон" ведет со счетом 2-1.
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