Мамаев во время заседания суда сослался на слова Путина

Мосгорсуд рассматривает апелляцию футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на решение Пресненского суда Москвы продлить арест подсудимым до 25 сентября. Сами фигуранты дела не присутствуют на заседании и выступают по видеосвязи.
Суд начал заседание с того, что не принял дополнительные документы к рассмотрению. Затем выступили адвокаты подсудимых, после чего слово дали Кокорину и Мамаеву. Последний в своей речи попросил изменить меру пресечения и сослался на недавние слова президента России Владимира Путина.
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"Президент заявил, что надо избирать адекватную меру пресечения для подсудимых. Думаю, все понимают, что мы не особо опасные преступники, а действия прокурора не соответствуют словам президента", - заявил Мамаев.
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Футболисты, а также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, 8 октября стали участниками двух драк в Москве, в результате чего пострадали Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин. С того времени они находятся под арестом.
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