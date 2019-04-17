Фигуристка Медведева показала новую программу под музыку группы Muse. Видео

Российская фигуристка Евгения Медведева тренирует новую короткую программу на следующий сезон. Отрывками она поделилась с болельщиками в Instagram.



Новая программа Евгении Медведевой.

Медведева будет кататься под музыку британской группы Muse. Композиция называется "Exogenesis: Symphony, Part 3".

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Фигуристка в прошлом сезоне завоевала бронзу чемпионата мира в японской Сайтаме. Медведева попала на турнир, победив в финале Кубка России. На чемпионат Европы она пробиться не смогла, так как заняла седьмое место на чемпионате России.

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Кроме того, Медведева не смогла отобраться в финал серии "Гран-при". После Олимпиады-2018, где она стала второй, фигуристка ушла от тренера Эттери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.