"Тампа" и "Питтсбург" бесславно завершили сезон. Кучеров и Малкин едут на чемпионат мира?

"Тампа-Бэй" в четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли уступила "Коламбусу" - 3:7. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Никита Кучеров набрал первые очки в плей-офф, но это не помогло его команде. "Лайтнинг" вылетели из Кубка Стэнли, уступив в серии 0-4.



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"Тампа" установила антирекорд НХЛ. Команда Кучерова стала первой, выигравшей регулярный чемпионат и вылетевшей из Кубка Стэнли в первом раунде без побед.

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Еще одним неудачником первого раунда стал "Питтсбург", который всухую проиграл серию "Айлендерс". Это всего второй случай за последние десять лет, когда "Пингвинз" вылетают так рано.

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Неудачи "Тампы" и "Питтсбурга" могут помочь сборной России. В составе "Лайтнинг", кроме Кучерова, выступают вратарь Андрей Василевский и защитник Михаил Сергачев. За "Пингвинз" играет Евгений Малкин.

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Сборная России 10 мая проведет первый матч чемпионата мира-2019, который состоится в Словакии. У Василевского, Сергачева, Кучерова и Малкина есть три недели на отдых и на то, чтобы дать свой ответ тренерскому штабу команды. Федерация хоккея России уже вызвала игроков в сборную.