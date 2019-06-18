Юные спортсмены много слышат о важности потребления достаточного количества калорий и употребления необходимого количества жидкости для повышения работоспособности и роста. Важно также подумать о меньших питательных веществах, включая витамины и минералы, чтобы обеспечить организм необходимым в течение долгого дня и сложной тренировки. Ниже приводится обзор важности потребления железа и хороших источников пищи, чтобы помочь включить этот минерал в рацион.
Железодефицитная анемия может возникнуть, когда организму не хватает железа. В свою очередь, он будет производить меньше эритроцитов или слишком маленькие эритроциты. Это приводит к снижению способности крови переносить кислород по всему организму.
В зависимости от того, насколько значительным является дефицит железа, он может снижать спортивные результаты, особенно в упражнениях на выносливость (такие как бег на длинные дистанции, плавание и триатлон), снижать концентрацию и вызывать повышенную утомляемость и увеличивать риск травм.
Однако многие из упомянутых выше симптомов могут не проявляться, пока дефицит не станет более значительным. Поэтому полезно знать, кто находится в группе риска, признаки и симптомы, а также знать, как предотвратить дефицит железа у молодых спортсменов.
Общие признаки и симптомы дефицита железа (анемии): Усталость, слабость, бледная кожа, сбивчивое дыхание, головокружение.
Животные источники железа лучше усваиваются, чем растительные источники. Но вы можете улучшить усвоение железа следующими способами:
Если вы чувствуете, что подвержены риску дефицита железа, поговорите с врачом. Он может назначить анализ крови и проверить уровень железа в вашем организме. В случае дефицита необходимо скорректировать питание и, возможно, включить специальные добавки железа.
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