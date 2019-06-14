Жиросжигающие упражнения в домашних условиях

Эффективное похудение может быть достигнуто лишь в том случае, если к сбалансированному питанию подключаются тренировки, помогающие поставить организм в условия стресса и заставить его сжигать жиры. Время ходить в спортзал к персональному тренеру или на групповые занятия есть далеко не у каждого, однако при желании необходимые упражнения можно выполнять в домашних условиях.



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Правила жиросжигающей тренировки

Результата можно достигнуть при соблюдении следующих условий.

Настоящая тренировка должна занимать не менее тридцати минут и доходить в лучшем случае до часа. Наш организм работает так, что липидный обмен запускается только спустя двадцать минут интенсивной нагрузки. Во время занятия необходимо по возможности наблюдать за собственным пульсом. Количество ударов в минуту у новичков должно примерно равняться сотне, а у профессиональных спортсменов — ста двадцати.

По поводу времени идеальной тренировки мнения экспертов разделяются. Многие рекомендуют заниматься с утра на голодный желудок, поскольку в этом случае организм будет расходовать жировые запасы. Однако существует и противоположное утверждение. В любом случае послед тренировки натощак рекомендуется закрыть так называемое анаболическое окно.

Тренировки должны быть максимально разнообразными. Лучше чередовать кардионагрузки с силовыми, тогда организм не будет привыкать к новому распорядку жизни и не возникнет эффекта плато, когда результаты замрут на месте.

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Упражнения для мышц бедра, ягодиц и пресса

Основные упражнения, которые обязательно должны быть включены в программу тренировок следующие: приседания, выпады и махи ногами, берпи, отжимания, прыжки и бег на месте с высоким подниманием коленей. Все эти вещи считаются "королями" жиросжигающих упражнений. Одних только берпи в размере пятидесяти штук каждый день достаточно, чтобы через месяц увидеть результаты. Кроме вышеуказанных упражнений следует уделять внимание и другим, которые помогают прорабатывать разные мышечные группы.

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Силовые упражнения

В домашних условиях данный вид нагрузки является чуть менее эффективным, однако тоже дает неплохой результат. Для качественных занятий требуется специальный инвентарь: штанга, либо гантели. С их помощью выполняется значительная часть упражнений. Важный момент: человек, страдающий чрезмерно большим избыточным весом, должен в обязательном порядке сочетать силовые нагрузки с кардио и даже уделять последним больше внимания.

К силовым упражнениям относятся следующие: планка, тяга штанги или гантелей к груди в положении стоя, приседания со штангой. Упражнения на пресс включают в себя скручивания, ножницы, наклоны и велосипед.