Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жиросжигающие упражнения в домашних условиях

Спорт print

Эффективное похудение может быть достигнуто лишь в том случае, если к сбалансированному питанию подключаются тренировки, помогающие поставить организм в условия стресса и заставить его сжигать жиры. Время ходить в спортзал к персональному тренеру или на групповые занятия есть далеко не у каждого, однако при желании необходимые упражнения можно выполнять в домашних условиях.


Тренировка дома и на турнике - Программа упражнений для дома Как накачаться дома

Правила жиросжигающей тренировки

Результата можно достигнуть при соблюдении следующих условий.

Настоящая тренировка должна занимать не менее тридцати минут и доходить в лучшем случае до часа. Наш организм работает так, что липидный обмен запускается только спустя двадцать минут интенсивной нагрузки. Во время занятия необходимо по возможности наблюдать за собственным пульсом. Количество ударов в минуту у новичков должно примерно равняться сотне, а у профессиональных спортсменов — ста двадцати.

По поводу времени идеальной тренировки мнения экспертов разделяются. Многие рекомендуют заниматься с утра на голодный желудок, поскольку в этом случае организм будет расходовать жировые запасы. Однако существует и противоположное утверждение. В любом случае послед тренировки натощак рекомендуется закрыть так называемое анаболическое окно.

Тренировки должны быть максимально разнообразными. Лучше чередовать кардионагрузки с силовыми, тогда организм не будет привыкать к новому распорядку жизни и не возникнет эффекта плато, когда результаты замрут на месте.

Читайте также: Подходит ли вегетарианская диета спортсменам?

Упражнения для мышц бедра, ягодиц и пресса

Основные упражнения, которые обязательно должны быть включены в программу тренировок следующие: приседания, выпады и махи ногами, берпи, отжимания, прыжки и бег на месте с высоким подниманием коленей. Все эти вещи считаются "королями" жиросжигающих упражнений. Одних только берпи в размере пятидесяти штук каждый день достаточно, чтобы через месяц увидеть результаты. Кроме вышеуказанных упражнений следует уделять внимание и другим, которые помогают прорабатывать разные мышечные группы.

Читайте также: Как спортивное питание помогает восстановлению после тренировок

Силовые упражнения

В домашних условиях данный вид нагрузки является чуть менее эффективным, однако тоже дает неплохой результат. Для качественных занятий требуется специальный инвентарь: штанга, либо гантели. С их помощью выполняется значительная часть упражнений. Важный момент: человек, страдающий чрезмерно большим избыточным весом, должен в обязательном порядке сочетать силовые нагрузки с кардио и даже уделять последним больше внимания.

К силовым упражнениям относятся следующие: планка, тяга штанги или гантелей к груди в положении стоя, приседания со штангой. Упражнения на пресс включают в себя скручивания, ножницы, наклоны и велосипед.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы жир спорт тренировки
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье и профилактика
Стеноз почечных артерий. Причины, симптомы, лечение
Ближний Восток
Сирия продолжает борьбу против мировых сил зла - эксперт
Здоровье и профилактика
Китайская медицина, ее особенности и методы
Новости Все >
Кадыров: За инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные люди"
Жиросжигающие упражнения в домашних условиях
ЦБ ведет переговоры с Белоруссией по созданию общей валюты - Набиуллина
"Спартак" отказался продавать футболиста Зе Луиша в "Порту"
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Здание-мост в виде казахского флага возведут в Нур-Султане
В Димитровграде коммунисты намерены объявить голодовку из-за срыва выборов мэра
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
Московское "Динамо" подписало контракт с Калининым, имеющим гражданство Украины и России
"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина

Так называемая Хартия свободы запрещает в Грузии все "коммунистическое", в том числе Иосифа Сталина. О ситуации в Грузии "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Потомок Кантарии: власти Грузии бессильны против Сталина
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Бывший СССР
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Новости спорта
УЕФА открыл дело против сборной Украины после разгрома Сербии
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Политика. Новости и аналитика
Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана

Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.

Новая "горячая точка" возникла на границе Чечни и Дагестана
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Происшествия
Полиция задержала более 200 участников несанкционированной акции в центре Москвы
Новости полиции и криминала
МВД России прекратило уголовное дело против корреспондента "Медузы" Голунова
США и Канада. Новости и аналитика
США сняли ограничения на наступательные операции в киберсфере
Политика. Новости и аналитика
Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил приравнять преступления, совершаемые людьми в погонах с использованием своего служебного положения, к госизмене.

Депутат Госдумы предложил приравнять "оборотней" к шпионам
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости полиции и криминала
Уголовное дело против Голунова закрыто - глава МВД
Новости Белоруссии
В Белоруссии будут сажать за реабилитацию нацизма
Технологии
СМИ: Huawei может заменить Android российской операционной системой
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Бутовский полигон: вчера расстреливали, сегодня - развлекаемся
Наши партнеры по ЕАЭС пока только "трижды снимают сливки" с России - мнение
Малышева посоветовала критикам посмотреть её передачу о "детях-кретинах"
"ЕР" выдвинула беспартийного врио главы Липецкой области кандидатом в губернаторы
Роскомнадзор изучит обращение "Коммунистов России" о блокировке "Чернобыля"
Жириновский выступил против возвращения России в ПАСЕ
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Борис Джонсон признался, что употреблял кокаин
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Скандальные решения судебной системы: нужна ли выборность судей?
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к власти остается стабильным
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
"Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран
Китайские инвестиции не идут в Россию по политическим причинам - эксперт
Спикер Госдумы поддержал инициативу об изъятии у чиновников денег неизвестного происхождения
Певица МакSим переведена в реанимацию
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
Зачем власть гробит недопенсионеров?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ