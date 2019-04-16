УЕФА поможет Мхитаряну попасть в Баку. Футболиста не пускают в Азербайджан из-за Нагорного Карабаха

Полузащитник "Арсенала" может воспользоваться помощью УЕФА, чтобы попасть на финал Лиги Европы в Баку. Ранее футболист пропустил два еврокубковых матча в Азербаджане. Армянина не пускают в эту страну из-за того, что он посещал Нагорный Карабах, сообщает ESPN.
29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы. "Арсенал" выступает в этом турнире. В первом четвертьфинальном матче "канониры" обыграли "Наполи" со счетом 2:0.
СМИ: футболист Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу
"УЕФА отправляет письма поддержки посольствам с целью получения виз для игроков. Это стандартная процедура", - сообщили в УЕФА.
В Ереване застрелен футболист "Арарата"
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха находился в стадии эскалации с 1990 по 1994 год. Несмотря на мирный Бишкекский протокол, столкновения между сторонами периодически продолжаются и по сей день. Азербайджан не признает Нагорно-Карабахскую республику, поэтому не пропускает на свою территорию иностранцев, которые побывали там.
"ПСЖ" соберет средства для восстановления сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.