УЕФА поможет Мхитаряну попасть в Баку. Футболиста не пускают в Азербайджан из-за Нагорного Карабаха

Полузащитник "Арсенала" может воспользоваться помощью УЕФА, чтобы попасть на финал Лиги Европы в Баку. Ранее футболист пропустил два еврокубковых матча в Азербаджане. Армянина не пускают в эту страну из-за того, что он посещал Нагорный Карабах, сообщает ESPN.



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29 мая в Баку состоится финал Лиги Европы. "Арсенал" выступает в этом турнире. В первом четвертьфинальном матче "канониры" обыграли "Наполи" со счетом 2:0.

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"УЕФА отправляет письма поддержки посольствам с целью получения виз для игроков. Это стандартная процедура", - сообщили в УЕФА.

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Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха находился в стадии эскалации с 1990 по 1994 год. Несмотря на мирный Бишкекский протокол, столкновения между сторонами периодически продолжаются и по сей день. Азербайджан не признает Нагорно-Карабахскую республику, поэтому не пропускает на свою территорию иностранцев, которые побывали там.

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