СМИ: футболист Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу

Футболист "Спартака" Аяз Гулиев выплатил компенсацию пешеходу, которого избил после ДТП в Москве. Потерпевший написал заявление о том, что не имеет к нападавшему претензий.



Футболиста Гулиева сурово наказали за избиение американца / Новости от 12.04.2019 15:40

По сведениям телеграм-канала "Мутко против", пострадавший собирается пройти повторное медобследование и попросить больше денег. Ранее сообщалось, что у американца сломан нос.

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Инцидент произошел на прошлой неделе. Гулиев на одном из перекрестков проехал на красный свет и зацепил автомобилем пешехода. Футболист вышел из машины и побежал за пострадавшим. Спортсмен нанес ему несколько ударов.

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Американец отказался от госпитализации. Оба участника инцидента проследовали в полицию, где Гулиев принес извинения и предложил компенсацию. Позже "Спартак" выступил с заявлением, в котором обещал строго наказать игрока.

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По сообщениям СМИ, Гулиев оштрафован на 5 миллионов рублей, а также переведен в дубль клуба.