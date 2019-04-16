"ПСЖ" соберет средства для восстановления сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари

Футбольный клуб "ПСЖ" объявил о начале сбора средств для восстановления сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари. На официальном сайте клуба появилось заявление.
В "ПСЖ" подчеркнули, что разделяют эмоции всех людей, которые шокированы трагедией. Клуб будет координировать сбор средств, в котором примут участие футболисты, партнеры и спонсоры клуба, а также болельщики команды.
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Также "ПСЖ" выразил благодарность пожарным Парижа, которые смогли сохранить часть здания. В результате пожара обрушился шпиль.
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Из собора Парижской Богоматери удалось спасти часть реликвий, в том числе Терновый венец, заявил в эфире телеканала BFM ректор (ответственный за богослужения священник) Патрик Шове.
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