В команде Нурмагомедова назвали имя следующего соперника Хабиба

Российский боец Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с Дастином Порье. Россиянин не рассматривает других вариантов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя команды Нурмагомедова.
Порье на выходных завоевал временный пояс UFC в легком весе и стал официальным претендентом на титул. Он победил по очкам Макса Холлоуэя. Порье провел в смешанных единоборствах 30 боев, в которых одержал 25 побед и потерпел пять поражений.
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Ранее стало известно, что ближайший бой Нурмагомедова состоится 7 сентября. Об этом сообщил глава UFC Дана Уайт. На счету россиянина 27 побед в ММА и ни одного поражения.
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