В Ереване застрелен футболист "Арарата"

Вратарь ереванского футбольного клуба "Арарат-Армения" Мушег Гевондян застрелен в понедельник вечером. Футболист скончался от ранения в голову. Стрельба произошла в районе Канакер-Зейтун, сообщает Sputnik.



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Информацию подтвердили в футбольном клубе. "Арарат-Армения" выразил соболезнования родным и близким Гевондяна.

Подробности трагедии не разглашаются. Известно только то, что футболист скончался в больнице, куда его доставили после перестрелки.

"Арарат-Армения" - футбольный клуб, который был создан в 2016 году. В Ереване существует еще один ФК "Арарат", который базируется в другом районе города.