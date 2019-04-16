В Ереване застрелен футболист "Арарата"

Вратарь ереванского футбольного клуба "Арарат-Армения" Мушег Гевондян застрелен в понедельник вечером. Футболист скончался от ранения в голову. Стрельба произошла в районе Канакер-Зейтун, сообщает Sputnik.
Информацию подтвердили в футбольном клубе. "Арарат-Армения" выразил соболезнования родным и близким Гевондяна.
Подробности трагедии не разглашаются. Известно только то, что футболист скончался в больнице, куда его доставили после перестрелки.
"Арарат-Армения" - футбольный клуб, который был создан в 2016 году. В Ереване существует еще один ФК "Арарат", который базируется в другом районе города.
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