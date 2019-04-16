Соперником националиста Дацика может стать американец, который тяжелее его

Боец смешанных единоборств Вячелсав Дацик сообщил, что планирует продолжить карьеру и провести бой против профессионала. Вчера скандальный националист в одном из клубов Москвы провел бой с блогером Артемом Тарасовым.



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Судья дисквалифицировал Дацика и присудил победу Тарасову, несмотря на то, что все три раунда блогер провел буквально под соперником. После боя националист высказал недовольство судейством.

Появилось полное видео боя Дацика с Тарасовым

Дацик в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что рассматривает возможность проведения боя с американцем Бобби Саппом. По словам бойца, ему необходимо хорошо потренироваться, поэтому бой может состояться не раньше осени.

Еще один блогер вызвал Дацика на бой

Сапп известен выступлениями в ММА. На его счету 32 боя, в которых американец одержал 12 побед и потерпел 20 поражений. Вес Саппа составляет 170 килограммов, он тяжелее Дацика на 20 килограммов.