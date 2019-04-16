Соперником националиста Дацика может стать американец, который тяжелее его

Боец смешанных единоборств Вячелсав Дацик сообщил, что планирует продолжить карьеру и провести бой против профессионала. Вчера скандальный националист в одном из клубов Москвы провел бой с блогером Артемом Тарасовым.
Судья дисквалифицировал Дацика и присудил победу Тарасову, несмотря на то, что все три раунда блогер провел буквально под соперником. После боя националист высказал недовольство судейством.
Появилось полное видео боя Дацика с Тарасовым
Дацик в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что рассматривает возможность проведения боя с американцем Бобби Саппом. По словам бойца, ему необходимо хорошо потренироваться, поэтому бой может состояться не раньше осени.
Еще один блогер вызвал Дацика на бой
Сапп известен выступлениями в ММА. На его счету 32 боя, в которых американец одержал 12 побед и потерпел 20 поражений. Вес Саппа составляет 170 килограммов, он тяжелее Дацика на 20 килограммов.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.