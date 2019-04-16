Футболист Зинченко не сможет помочь "Манчестер Сити" в матче с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник Александр Зинченко не сможет помочь команде в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Футболист получил повреждение и не принимал участия в тренировках сегодня.



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"Зинченко не будет тренироваться сегодня. Остальные игроки вернулись и готовы играть. Есть вопросы по Агуэро, но нам нужно выйти в полуфинал, поэтому физические кондиции сейчас не главное", - приводит слова Гвардьолы пресс-служба "Манчестер Сити".

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Александр Зинченко ранее выступал за "Уфу". Украинский футболист в 2016 году перешел в "Манчестер Сити". В составе команды он провел 37 матчей, в которых забил один гол.

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"Сити" проведет ответный матч в среду на своем поле. В первой игре "Тоттенхэм" победил со счетом 1:0.

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