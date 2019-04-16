"Нотр-Дам восстанет из пепла". Футболист "Зенита" поблагодарил пожарных Парижа

Футболист "Зенита" Клаудио Маркизио поддержал парижан после пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари. Он поблагодарил пожарных, которым удалось спасти часть здания. Собор серьезно пострадал в понедельник вечером, у здания обрушился шпиль.
"С нетерпением жду дня, когда он восстанет из пепла. Нотр-Дам-де-Пари ранен, но он одержал победу. Пожарные - герои этого ужасного момента", - написал Маркизио в Instagram.
Маркизио ранее выступал за "Ювентус". В 2018 году он подписал контракт с "Зенитом". В составе команды провел 20 матчей, в которых забил два мяча.
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