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Источник Правда.Ру

Свидетельница сравнила Кокорина и Мамаева с парнями из 90-х

Спорт

Свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Домбровская дала свои показания в суде. Девушка находилась в кафе "Кофемания" в момент конфликта между компанией Кокорина и Мамаева с Денисом Паком.


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Девушка заявила, что в кафе пришла на встречу с подругой. После того, как начался конфликт, она услышала в свой адрес фразу "Тетя, ну куда ты смотришь?" После этого Екатерина пересела за другой столик.

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По словам Домбровской, она не видела самого конфликта, но слышала крики и звон бьющейся посуды. Екатерина заявила, что может сравнить такое поведение с тем, как компании вели себя в общественных местах в 90-е.

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Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение дела Кокорина и Мамаева. Ранее были допрошены 11 человек, в том числе потерпевший Виталий Соловчук.

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Темы суд сизо драка Павел Мамаев Александр Кокорин
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