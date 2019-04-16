Свидетельница сравнила Кокорина и Мамаева с парнями из 90-х

Свидетельница по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Домбровская дала свои показания в суде. Девушка находилась в кафе "Кофемания" в момент конфликта между компанией Кокорина и Мамаева с Денисом Паком.
Девушка заявила, что в кафе пришла на встречу с подругой. После того, как начался конфликт, она услышала в свой адрес фразу "Тетя, ну куда ты смотришь?" После этого Екатерина пересела за другой столик.
Электрику "Кофемании" пришлось чинить стул, которым Кокорин ударил Пака
По словам Домбровской, она не видела самого конфликта, но слышала крики и звон бьющейся посуды. Екатерина заявила, что может сравнить такое поведение с тем, как компании вели себя в общественных местах в 90-е.
Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается
Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение дела Кокорина и Мамаева. Ранее были допрошены 11 человек, в том числе потерпевший Виталий Соловчук.
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