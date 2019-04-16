Появилось полное видео боя Дацика с Тарасовым

В сети появилось полное видео боя Вячеслава Дацика с Артемом Тарасовым. Спортсмены провели поединок в одном из фитнес-клубов Москвы.



Дацик против Тарасова. Полное видео боя.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", бой завершился после трех раундов. На протяжении всего боя Дацик буквально "задавил пузом" Тарасова. В последнем раунде Дацик нарушил правила и был дисквалифицирован. Блогеру, который в два раза легче соперника, понадобилась помощь после боя.

Еще один блогер вызвал Дацика на бой

Тарасов ранее провел пять боев в профессиональной карьере, в которых одержал пять побед. Дацик за 12 поединков пять раз одержал победу и потерпел семь поражений.

Дацика дисквалифицировали, Тарасов просил помощи врачей. Итоги боя

Дацик в феврале был освобожден из колонии, где находился за разбой. После этого Тарасов вызвал националиста на бой. Сейчас блогер обещает дать реванш сопернику.