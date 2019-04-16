Свечников получил сотрясение мозга от удара Овечкина

Хоккеист "Каролины" Андрей Свечников в результате драки с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным получил серьезное повреждение. В рапорте матча указано, что Свечников получил "травму верхней части тела". Клубы НХЛ традиционно не раскрывают точные диагнозы.
По сообщению Charlotte Observer, 19-летний хоккеист получил сотрясение мозга в результате удара Овечкина. Капитан "Кэпиталз" отправил в нокаут Свечникова в середине первого периода. Свечников после этого не смог продолжить игру.
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Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию в Северной Америки. "Каролина" обвиняет Овечкина в том, что он специально полез в драку, зная о неопытности Свечникова. Эксперты утверждают, что более молодой хоккеист первым спровоцировал Овечкина.
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Капитан "Кэпиталз" после игры пожелал здоровья сопернику и заявил, что не хотел драться. Для россиянина это была четвертая драка в НХЛ, первые три он проиграл.
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