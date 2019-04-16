Макгрегор назвал Овечкина "правильным русским" после его драки со Свечниковым

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор прокомментировал драку российских хоккеистов Александра Овечкина и Андрея Свечникова в матче Кубка Стэнли. Капитан "Вашингтона" отправил в нокаут 19-летнего форварда "Каролины" в середине первого периода.
Свечников после этого не смог самостоятельно подняться на ноги и больше на лед не выходил. Овечкин получил пять минут штрафа. "Каролина" обыграла "Вашингтон" со счетом 5:0 и сократила отставание в серии - 1-2.
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"Поздравляю Ови. Правильный русский! Был рад встретиться с тобой в Москве. Скоро увидимся снова", - написал Макгрегор в Twitter.
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео
Этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию в Северной Америке. Главный тренер "Каролины" заявил, что Овечкин специально полез в драку, зная, что молодой Свечников не участвовал в таких разборках на льду. Сам россиянин заявил, что не хотел драться и более молодой соперник спровоцировал его.
Для Овечкина эта драка стала всего четвертой в НХЛ. Капитан "Кэпиталз" ранее проиграл три боя. В первом матче между "Каролиной" и "Вашингтоном" Свечников уже цеплял Овечкина, но тогда дальше словесной перепалки конфликт не пошел.
Овечкин и 19-летний Свечников чуть не подрались в матче Кубка Стэнли. Видео
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