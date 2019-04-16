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Источник Правда.Ру

Электрику "Кофемании" пришлось чинить стул, которым Кокорин ударил Пака

Спорт

Электрик "Кофемании" Александр Вилюнов дал свои показания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Работника кафе допросили в Пресненском суде Москвы.


Видео: в полицию «прибыл» стул, которым Кокорин...

Электрик заявил, что не вмешивался в конфликт между компанией Кокорина и чиновником минпромторга Денисом Паком. Он только сделал замечание девушке, которая разбила несколько тарелок во время драки.

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После завершения потасовки Вилюнов открыл запасной выход и ушел в подсобку. Работники кафе принесли ему стул, которым Александр Кокорин ударил Дениса Пака. У стула была вырвана спинка - она держалась на одном саморезе из четырех. Электрик унес стул в мастерскую и восстановил его, закрутив саморезы.

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В течение дня к Вилюнову пришли сотрудники полиции и забрали стул. По всей видимости, этот предмет был оформлен в деле как улика. В Пресненском суде продолжается рассмотрение дела футболистов. Вилюнов стал 11-м человеком, который дал свои показания. 

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8 октября в интернете появилось видео, на котором Кокорин бьет стулом Пака. Позже стало известно, что футболист вместе с Павлом Мамаевым, своим братом Кириллом и Александром Протасовицким устроили две драки в Москве. От их действий также пострадал водитель Виталий Соловчук. С того момента подсудимые находятся в СИЗО.

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Темы суд сизо драка арест футбол Павел Мамаев Александр Кокорин
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