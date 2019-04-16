Организаторы огласили расписание Олимпиады-2020 в Токио

Стало известно расписание Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио. Соревнования начнутся 22 июля с игр предварительного этапа по футболу и бейсболу, а церемония открытия состоится 24 июля.
Всего на Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград в 50-ти различных дисциплинах. Церемония закрытия игр состоится 9 августа.
Плавание - 25 июля - 2 августа
Прыжки в воду - 26 июля - 8 августа
Синхронное плавание - 3-8 августа
Водное поло - 25 июля - 9 августа
Плавание на открытой воде - 5-6 августа
Стрельба из лука - 24 июля - 1 августа
Легкая атлетика - 31 июля - 9 августа
Бадминтон - 25 июля - 3 августа
Бейсбол/софтбол - 22 июля - 8 августа
Баскетбол - 25 июля - 9 августа
Бокс - 25 июля - 9 августа
Каноэ - 26 июля - 8 августа
Велоспорт - 25 июля - 9 августа
Конный спорт - 25 июля - 8 августа
Фехтование - 26 июля - 2 августа
Футбол - 22 июля - 8 августа
Гольф - 30 июля - 8 августа
Гимнастика - 25 июля - 9 августа
Гандбол - 25 июля - 9 августа
Хоккей на траве - 25 июля - 8 августа
Дзюдо - 25 июля - 1 августа
Карате - 6-8 августа
Современное пятиборье - 6-8 августа
Академическая гребля - 24 - 31 июля
Регби - 27 июля - 1 августа
Яхтинг - 26 июля - 5 августа
Стрельба - 25 июля - 3 августа
Скейтбординг - 26,27 июля и 5,6 августа
Скалолазание - 4-7 августа
Серфинг - 26-29 июля
Настольный теннис - 25 июля - 7 августа
Теннис - 25 июля - 2 августа
Таэквондо - 25-28 июля
Триатлон - 27 июля - 1 августа
Волейбол - 25 июля - 9 августа
Тяжела атлетика - 26 июля - 4 августа
Борьба - 2-8 августа
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