Организаторы огласили расписание Олимпиады-2020 в Токио

Стало известно расписание Олимпийских игр 2020 года, которые состоятся в Токио. Соревнования начнутся 22 июля с игр предварительного этапа по футболу и бейсболу, а церемония открытия состоится 24 июля.



Талисманы Олимпиады-2020 в Токио получили имена - МТ

Всего на Олимпиаде будут разыграны 339 комплектов наград в 50-ти различных дисциплинах. Церемония закрытия игр состоится 9 августа.

Церемония открытия - 24 июля 2020 года

Плавание - 25 июля - 2 августа

Прыжки в воду - 26 июля - 8 августа

Синхронное плавание - 3-8 августа

Водное поло - 25 июля - 9 августа

Плавание на открытой воде - 5-6 августа

Стрельба из лука - 24 июля - 1 августа

Легкая атлетика - 31 июля - 9 августа

Бадминтон - 25 июля - 3 августа

Бейсбол/софтбол - 22 июля - 8 августа

Баскетбол - 25 июля - 9 августа

Бокс - 25 июля - 9 августа

Каноэ - 26 июля - 8 августа

Велоспорт - 25 июля - 9 августа

Конный спорт - 25 июля - 8 августа

Фехтование - 26 июля - 2 августа

Футбол - 22 июля - 8 августа

Гольф - 30 июля - 8 августа

Гимнастика - 25 июля - 9 августа

Гандбол - 25 июля - 9 августа

Хоккей на траве - 25 июля - 8 августа

Дзюдо - 25 июля - 1 августа

Карате - 6-8 августа

Современное пятиборье - 6-8 августа

Академическая гребля - 24 - 31 июля

Регби - 27 июля - 1 августа

Яхтинг - 26 июля - 5 августа

Стрельба - 25 июля - 3 августа

Скейтбординг - 26,27 июля и 5,6 августа

Скалолазание - 4-7 августа

Серфинг - 26-29 июля

Настольный теннис - 25 июля - 7 августа

Теннис - 25 июля - 2 августа

Таэквондо - 25-28 июля

Триатлон - 27 июля - 1 августа

Волейбол - 25 июля - 9 августа

Тяжела атлетика - 26 июля - 4 августа

Борьба - 2-8 августа

Церемония закрытия - 9 августа 2020 года