Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов. Вместе с футболистами в суд прибыли другие подсудимые Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.



Видео допроса Кокорина и Мамаева / Новости от 11.10.2018 11:46

9 апреля суд начал рассмотрение дела Кокорина и Мамева по существу. За четыре дня были заслушаны показания десяти человек - свидетелей и потерпевшего водителя Виталия Соловчука.

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На этой неделе заседания продолжатся во вторник, среду, четверг и пятницу. Кроме того, во вторник с 9 утра состоится заседания Мосгорсуда, во время которого будет рассмотрена жалоба футболистов на их арест. Ранее Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения подсудимых од 25 сентября.

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Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. От их действий пострадали Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Следствие собрало 21 том материала дела. Суд допустил к даче показаний 45 человек.

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