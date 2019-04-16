Кокорина и Мамаева доставили в суд. Заседание продолжается

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский суд Москвы. Сегодня продолжится заседания по делу спортсменов. Вместе с футболистами в суд прибыли другие подсудимые Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий.
9 апреля суд начал рассмотрение дела Кокорина и Мамева по существу. За четыре дня были заслушаны показания десяти человек - свидетелей и потерпевшего водителя Виталия Соловчука.
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На этой неделе заседания продолжатся во вторник, среду, четверг и пятницу. Кроме того, во вторник с 9 утра состоится заседания Мосгорсуда, во время которого будет рассмотрена жалоба футболистов на их арест. Ранее Пресненский суд Москвы продлил меру пресечения подсудимых од 25 сентября.
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Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. От их действий пострадали Соловчук, чиновник минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Следствие собрало 21 том материала дела. Суд допустил к даче показаний 45 человек.
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