Госдума разрешила безвизовый въезд в Россию на время Евро-2020

Госдума в третьем чтении приняла закон, который устанавливает особенности въезда в Россию иностранных граждан во время Евро-2020. Положения закона устанавливают особенности получения виз, включая положения о волонтерах, которые смогут не получать разрешение на работу в России, сообщает сайт Госдумы.
Болельщики смогут въезжать в Россию без оформления виз, по документам, удостоверяющим личность болельщика. Фанаты должны получить FanID за 14 дней до первого матча чемпионата Европы.
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео
Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля следующего года. "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет четыре матча - три в групповом турнире и один четвертьфинал.
"Кардифф Сити" официально заявил, что не будет платить за переход погибшего футболиста Салы
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Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.