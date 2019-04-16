Госдума разрешила безвизовый въезд в Россию на время Евро-2020

Госдума в третьем чтении приняла закон, который устанавливает особенности въезда в Россию иностранных граждан во время Евро-2020. Положения закона устанавливают особенности получения виз, включая положения о волонтерах, которые смогут не получать разрешение на работу в России, сообщает сайт Госдумы.



УЕФА разрешил использовать паспорт болельщика в Петербурге на Евро-2020 / Новости от 31.01.2019 17:22

Болельщики смогут въезжать в Россию без оформления виз, по документам, удостоверяющим личность болельщика. Фанаты должны получить FanID за 14 дней до первого матча чемпионата Европы.

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Евро-2020 состоится с 12 июня по 12 июля следующего года. "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге примет четыре матча - три в групповом турнире и один четвертьфинал.

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