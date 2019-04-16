Старший брат Свечникова обещает разобраться с Овечкиным

Хоккеист "Детройта" Евгений Свечников пообещал разобраться с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным. Сегодня Ови подрался с его младшим братом, хоккеистом "Каролины" Андреем Свечниковым.
"Раз, два, Фредди идет за тобой, Овечкин", - оставил Свечников-старший запись в сториз в Instagram. Евгений использовал выражение из фильма "Кошмар на улице Вязов".
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео
Драка произошла во время третьего матча серии Кубка Стэнли между "Каролиной" и "Вашингтоном". Овечкин в середине первого периода отправил Свечникова в нокаут. 19-летний хоккеист не смог самостоятельно уйти с площадки и продолжить игру.
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