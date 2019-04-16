Певица Пелагея эмоционально отреагировала на промах Телегина. Видео

ЦСКА обыграл "Авангард" во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3:0. Армейцы повели в финале плей-офф - 2-0. Следующие две игры состоятся на площадке омской команды, которая временно выступает в Балашихе.



Пелагея эмоционально отреагировала на промах мужа.

На 24-й минет игры нападающий ЦСКА Иван Телегин допустил обидный промах. Он не попал в пустые ворота "Авангарда".

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Его жена, певица Пелагея, эмоционально отреагировала на промах мужа. Момент попал в трансляцию и стал одним из самых обсуждаемых в Twitter.