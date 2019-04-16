Певица Пелагея эмоционально отреагировала на промах Телегина. Видео

ЦСКА обыграл "Авангард" во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 3:0. Армейцы повели в финале плей-офф - 2-0. Следующие две игры состоятся на площадке омской команды, которая временно выступает в Балашихе.
На 24-й минет игры нападающий ЦСКА Иван Телегин допустил обидный промах. Он не попал в пустые ворота "Авангарда".
Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео
Его жена, певица Пелагея, эмоционально отреагировала на промах мужа. Момент попал в трансляцию и стал одним из самых обсуждаемых в Twitter.
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Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
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Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.