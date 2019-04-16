"Кардифф Сити" официально заявил, что не будет платить за переход погибшего футболиста Салы

Футбольный клуб "Кардифф Сити" официально сообщил ФИФА о нежелании платить за переход из "Нанта" аргентинского нападающего Эмилиано Салы, сообщает The Sun. Футболист погиб 21 января этого года в авиакатастрофе над Ла-Маншем.
Юристы валлийской команды настаивают на том, что переход не был завершен до конца. К тому же, "Нант" не хочет вести переговоры по этой ситуации и продолжает утверждать, что "Сити" должен заплатить полную сумму.
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"Кардифф" договорился о трансфере с "Нантом" за 19 миллионов фунтов стерлингов. Переход был оформлен 18 января. После этого Сала уехал в Нант, чтобы попрощаться с партнерами и клубом.
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Футболист 21 января возвращался в Уэльс на легкомоторном самолете вместе с пилотом. Самолет разбился после удара об воду. "Кардифф" отказался платить за трансфер.
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