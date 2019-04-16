Еще один блогер вызвал Дацика на бой

Популярный блогер Николай Соболев вызвал на поединок бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. Молодой человек, у которого 4,8 миллиона подписчиков на Youtube, бросил вызов спортсмену в Instagram.



Запрещенные приемы: националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову / Новости от 15.04.2019 15:36

"Дацик, ты пивная бочка, а не боец. Хочешь жестко? Ну давай раз на раз на топорах", - написал Соболев.

Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео

Дацик во вторник провел бой с блогером и бойцом смешанного стиля Артемом Тарасовым. По сведениям СМИ, Дацик и Тарасов провели три раунда в одном из фитнес-клубов Москвы. Скандальный националист, который в два раза превосходит соперника в весе, буквально задавил его, но в третьем раунде несколько раз нарушил правила.

Хабиб Нурмагомедов обещал скоро вернуться. Он "готов к войне"

Судья дисквалифицировал Дацика, а Тарасов не смог подняться без посторонней помощи.