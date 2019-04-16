Овечкин нокаутировал Свечникова в матче Кубка Стэнли. Видео

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Андрей Свечников устроили драку в третьем матче серии Кубка Стэнли "Каролина" - "Вашингтон". В середине первого периода 19-летний форвард "Харрикейнз" начал цеплять опытного капитана "Кэпиталз", на что получил мгновенный ответ.



Драка Овечкина и Свечникова.

Овечкин первым сбросил перчатки и спустя несколько секунд отправил Свечникова в нокаут. 19-летний парень упал на лед и смог подняться только при помощи медицинской службы. До конца матча он на площадку уже не выходил.

Этот эпизод вызвал бурное обсуждение в Северной Америке. Главный тренер "Каролины" Род Бриндамор заявил, что не понимает поступок Овечкина. По его словам, форвард "Вашингтона" знал, что молодой хоккеист ни разу не дрался в НХЛ и воспользовался этим.

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Видео с дракой Овечкина и Свечникова прокомментировали даже в промоушене смешанных единоборств UFC: "Знаете, как говорят... Точность превосходит силу, а время превосходит скорость". Эксперт НХЛ Дон Черри заявил, что виноват в этом эпизоде молодой Свечников. По его словам, Овечкин не хотел драться.

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Свои комментарии дали и сами хоккеисты. Свечников отшутился после драки, а Овечкин пожелал здоровья сопернику.

"Не самая худшая моя идея", - заявил Свечников.

"Надеюсь, парень в порядке. Не хотел бы, чтобы он пострадал. Я не самых хороший боец, как и он. Но Андрей вызвал меня на бой, и я сказал "вперед", - рассказал Овечкин.

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За драку обоих хоккеистов наказали пятиминутным штрафом. "Каролина" в этой игре победила со счетом 5:0 и сократила отставание в серии - 1-2. Следующая встреча состоится на площадке "Харрикейнз".