Месси сможет сыграть с "Манчестер Юнайтед", несмотря на повреждение носа

Футболист "Барселоны" Лионель Месси готов выйти на поле в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде.



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"Он в полном порядке. Он в идеальной форме перед завтрашней игрой", - заявил Вальверде.

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На прошлой неделе "Барса" на выезде обыграл "МЮ" со счетом 1:0. Месси получил повреждение носа в столкновении с защитником Крисом Смоллингом. Аргентинец доиграл встречу, но на выходных не принимал участия в поединке с "Уэской" в чемпионате Испании.

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