Хабиб Нурмагомедов обещал скоро вернуться. Он "готов к войне"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам через Instagram. Чемпион UFC в легком весе обещал скоро вернуться. Ранее стало известно, что следующий бой россиянина, скорее всего, состоится 7 сентября.



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"Готов к войне. Вернусь скоро", - написал Нурмагомедов и приложил фотографию с тренировки.

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Предположительно, соперником Нурмагомедова станет Дастин Порье, который взял временный титул в бою с Максом Холлоуэем. Ранее возникали слухи о реванше с Конором Макгрегором, но, вероятнее всего, слухами они так и останутся.

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В последнем бою Хабиб удушающим приемом победил Макгрегора. Из-за драки после боя россиянин был дисквалифицирован на полгода.