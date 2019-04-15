Бывший тренер "Рубина" может возглавить "Челси"

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия может возглавить в следующем сезоне "Челси". Руководители лондонской команды приняли решение сменить Маурицио Сарри, который не оправдал надежд, сообщает The Sun.



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Грасия начал свою карьеру в 2007 году в испанских клубах, после чего год проработал в Греции. Затем по сезону отработал с "Альмерией" и "Осасуно", два сезона - с "Малагой".

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В мае 2016 года Грасия возглавил "Рубин". Под его руководством команда провела 33 игры, в которых одержала 12 побед, потерпела 13 поражений и 8 раз сыграла вничью В июне 2017 года он был уволен из казанского клуба.

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В январе 2018 года Грасия возглавил "Уотфорд". В этом сезоне команда вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с "Манчестер Сити". В чемпионате "Уотфорд" занимает десятое место.

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