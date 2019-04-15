Игроки "Ливерпуля" почтили память погибших в трагедии "Хиллсборо"

Футболисты "Ливерпуля" и главный тренер Юрген Клопп почтили память жертв трагедии "Хиллсборо", сообщает пресс-служба "красных". 15 апреля 1989 года на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде погибли 96 человек.
Футболисты "Ливеруля" возложили цветы к мемориалу. Также в церемонии приняли участие футболисты академии.
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30 лет назад во время матча "Ливерпуль" - "Ноттингем Форест" произошла огромная давка на фанатской трибуне "красных". Погибли 96 человек, около 760 получили ранения. Причиной давки стало то, что болельщики находились за ограждениями, которые не позволяли покинуть стадион.
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