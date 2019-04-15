Внук бывшего директора "АвтоВАЗа" устроил ДТП, в котором погиб боец ММА. Видео

Боец смешанных единоборств Байли Курбанмедов погиб в результате ДТП в Москве. Аварию устроил 19-летний внук бывшего директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков, сообщает НТВ.
Молодой человек на "Мерседесе", взятом в каршеринг, на перекрестке на Воробьевых горах протаранил автомобиль бойца ММА на скорости 100 километров в час. По сведениям полиции, Ляченков находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.
Дацика дисквалифицировали, Тарасов просил помощи врачей. Итоги боя
Перед тем, как Ляченкова задержала полиция, он пытался бежать. Кроме того, в автомобиле вместе с молодым человеком оказалась девушка, которая получила травмы.
Организаторы "Дакара" подтвердили информацию о Саудовской Аравии
У Ляченкова не оказалось прав, а автомобиль был взят в каршеринг по чужим документам.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?