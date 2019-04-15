Внук бывшего директора "АвтоВАЗа" устроил ДТП, в котором погиб боец ММА. Видео

Боец смешанных единоборств Байли Курбанмедов погиб в результате ДТП в Москве. Аварию устроил 19-летний внук бывшего директора "АвтоВАЗа" Егор Ляченков, сообщает НТВ.



Внук бывшего директора "АвтоВАЗАа" устроил смертельное ДТП

Молодой человек на "Мерседесе", взятом в каршеринг, на перекрестке на Воробьевых горах протаранил автомобиль бойца ММА на скорости 100 километров в час. По сведениям полиции, Ляченков находился в состоянии алкогольного опьянения. От освидетельствования он отказался.

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Перед тем, как Ляченкова задержала полиция, он пытался бежать. Кроме того, в автомобиле вместе с молодым человеком оказалась девушка, которая получила травмы.

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У Ляченкова не оказалось прав, а автомобиль был взят в каршеринг по чужим документам.