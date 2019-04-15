Дацика дисквалифицировали, Тарасов просил помощи врачей. Итоги боя

СМИ раскрыли подробности боя по правилам смешанных единоборств между Вячеславом Дациком и Артемом Тарасовым. Видео боя, прошедшего в одном из фитнес-центров Москвы, пока не появилось в интернете, но итог поединка уже известен.



Я - гражданин СССР: гроза проституток Вячеслав Дацик вышел на свободу / Новости от 26.02.2019 15:12

Бой прошел по одному сценарию. Дацик, который тяжелее Тарасова в два раза, как и обещал, пытался "задавить пузом" соперника. Два раунда Тарасов буквально лежал под Дациком.

Отцу Цоя не обидно, что фанаты "Динамо" закрасили стену его сына на Арбате

В третьем раунде Дацик несколько раз нарушил правила. Он ударил соперника в пах, а также нанес удар после команды стоп. Судья дисквалифицировал Дацика, победу в итоге засчитали Тарасову.

Бой Дацика и Тарасова завершился в третьем раунде

Тарасова после боя поднимали с пола. У него сильно болели ребра и живот. Спортсмену понадобится помощь врачей.