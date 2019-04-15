Дацика дисквалифицировали, Тарасов просил помощи врачей. Итоги боя

СМИ раскрыли подробности боя по правилам смешанных единоборств между Вячеславом Дациком и Артемом Тарасовым. Видео боя, прошедшего в одном из фитнес-центров Москвы, пока не появилось в интернете, но итог поединка уже известен.
Бой прошел по одному сценарию. Дацик, который тяжелее Тарасова в два раза, как и обещал, пытался "задавить пузом" соперника. Два раунда Тарасов буквально лежал под Дациком.
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В третьем раунде Дацик несколько раз нарушил правила. Он ударил соперника в пах, а также нанес удар после команды стоп. Судья дисквалифицировал Дацика, победу в итоге засчитали Тарасову.
Бой Дацика и Тарасова завершился в третьем раунде
Тарасова после боя поднимали с пола. У него сильно болели ребра и живот. Спортсмену понадобится помощь врачей.
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