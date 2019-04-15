Отцу Цоя не обидно, что фанаты "Динамо" закрасили стену его сына на Арбате

Роберт Цой, отец Виктора Цоя, отметил, что ему не обидно за стену на Арбарте, которую закрасили фанаты московского "Динамо". Болельщики бело-голубых написали на стене надпись "Перемен требуют наши сердца". Они изобразили букву "Д" в виде логотипа команды.
По словам Роберта, стена Цоя уже давно перестала быть сакральным местом, так как прошло уже 30 лет с момента гибели певца. К тому же, он подчеркнул, что такие акции предпринимаются не впервые, сообщает "Чемпионат".
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Фанаты "Динамо" сделали такую запись на стене из-за своего недовольства политикой руководства клуба.
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