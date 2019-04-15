Мамаев жалуется, что ему трудно дышать в автозаке

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал о встрече с футболистом Павлом Мамаевым, который сейчас находится в СИЗО. По его словам, спортсмену не совсем нравятся условия содержания.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Мамаев пожаловался на транспортировку в суд. Каждый день его из СИЗО доставляет автозак. Футболисту трудно дышать из-за того, что в машине не работает вентиляция и сильно накурено, сообщает "РИА Новости".

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Мамаев находится в СИЗО с 8 октября 2018 года. В тот день он вместе с Александром Кокориным и друзьями избили водителя Виталия Соловчука и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина в Москве.

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Следствие собрало 21 материал дела, 9 апреля Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению дела. В первые четыре дня были допрошены десять свидетелей и потерпевший Соловчук.