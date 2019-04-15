Бой Дацика и Тарасова завершился в третьем раунде

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и блогер Артем Тарасов провели бой в одном из московских фитнес-кулбов. Поединок был остановлен в третьем раунде, сообщает "Спорт-Экспресс".



«Взорвем всю систему»: националист Дацик вышел из СИЗО и рассказал о сотрудничестве с Квачковым / Новости от 26.02.2019 15:13

Результат боя пока неизвестен. Он будет опубликован после того, как видео поединка появится на одном из Youtube-каналов.

Тони Фергюсон вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой

Дацик провел в ММА 12 боев, одержал пять побед и потерпел семь поражений. В феврале он был освобожден из тюрьмы, в которую попал по обвинению за разбой.

Бьорндален призвал биатлониста Логинова покаяться за допинг

Тарасов провел пять боев, в которых одержал пять побед. Дацик тяжелее Тарасова в два раза.

Обложка France Football с поцелуем Месси и Роналду вызвала скандал в Европе