Бой Дацика и Тарасова завершился в третьем раунде

Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик и блогер Артем Тарасов провели бой в одном из московских фитнес-кулбов. Поединок был остановлен в третьем раунде, сообщает "Спорт-Экспресс".
Результат боя пока неизвестен. Он будет опубликован после того, как видео поединка появится на одном из Youtube-каналов.
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Дацик провел в ММА 12 боев, одержал пять побед и потерпел семь поражений. В феврале он был освобожден из тюрьмы, в которую попал по обвинению за разбой.
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Тарасов провел пять боев, в которых одержал пять побед. Дацик тяжелее Тарасова в два раза.
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