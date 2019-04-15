Обложка France Football с поцелуем Месси и Роналду вызвала скандал в Европе

Французский журнал France Football анонсировал обложку нового номера, которая вызвала неоднозначную реакцию в Европе. На первой странице издания изображены целующиеся футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месии.

Номер посвящен противостоянию Роналду и Месси. В журнале не объяснили, почему на обложке футболисты изображены целующимися. На самом деле такого в жизни никогда не было.

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Номер выйдет сегодня и будет доступен в интернете с 18.00.

Месси с 14 лет выступает за "Барселону". Аргентинец побил несколько рекордов каталонского клуба и пять раз был признан лучшим футболистом мира.

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Роналду сейчас выступает за "Ювентус", ранее он играл за "Реал". На счету португальца пять побед в Лиге чемпионов.