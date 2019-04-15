Тони Фергюсон вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой

Американский боец Тони Фергюсон вызвал россиянина Хабиба Нурмагомедова на бой. Спортсмены должны были встретиться четырежды, но каждый раз их поединок срывался из-за травмы или болезни одного из бойцов.
"11 побед подряд, 14-1 в UFC. Неоспоримый чемпион мира, пора напомнить об этом Хабибу. Перестань избегать меня!" - написал Фергюсон в Твиттере.
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Фергюсон в своей карьере провел 27 боев, из которых проиграл три. В последнем поединке американец победил Энтони Петтиса в UFC. С октября 2018 года он боев не проводил.
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На том же турнире UFC 229 свой последний бой провел Хабиб Нурмагомедов. Он удушающим приемом победил Конора Макгрегора. После поединка россиянин выпрыгнул за пределы октагона и устроил драку с командой ирландца.
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Ранее сообщалось, что Нурмагомедов проведет бой в сентябре 2019 года. Его соперником должен стать временный чемпион в легком весе Дастин Порье.
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