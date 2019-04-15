Бьорндален призвал биатлониста Логинова покаяться за допинг

Легендарный норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален в интервью Марии Командной на Youtube заявил, что спортсмены, которые были уличены в применении допинга, обязательно должны рассказать, как запрещенные вещества попали в их организм. Норвежцу не нравится ситуация, когда россиянин Александр Логинов не дает комментариев по поводу допинга.



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Логинов сдал положительную допинг-пробу в ноябре 2013 года во внесоревновательный период. В его организме нашли эритропоетин, который считается самым тяжелым видом допинга. Он получил дисквалификацию до ноября 2016 года, после чего продолжил выступления.

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В последнем сезоне Логинов занял второе место в общем зачете. Со стороны многих иностранных биатлонистов в адрес россиянина высказывалось много критики.

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"Логинова поймали на ЭПО, а это очень сильный допинг. Тут много непонятного, поэтому люди хотят знать, что случилось. Логинову тяжело, но он должен начать говорить. Иначе это не закончится.

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Логинов молчит, федерация молчит... Появляется тысяча вопросов, на которые нет ответа. Возможно, дело в культурных различиях между нами", - заявил Бьорндален.