Пловчиху Ефимову в спорте держит отсутствие золота Олимпиады

Российская пловчиха Юлия Ефимова отметила, что давно могла уйти из спорта, если бы выиграла золото Олимпийских игр. На Олимпиаде-2012 россиянка завоевала бронзу на 200-метровке брассом, на Играх в Рио-де-Жанейро Ефимова взяла два серебра.
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Следующие Олимпийские игры состоятся в 2020 году в Токио. Ефимова в прошлом году выиграла чемпионат Европы.
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"Только это и держит в спорте. На тренировках все как-то наплывами. То все прямо классно, а порой бывает очень тяжело заставлять. Держит меня только Олимпиада. Иногда повторяю себе: "Годик, только еще годик, пожалуйста, потерпи", - заявила Ефимова в интервью "Спорт-Экспрессу".
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