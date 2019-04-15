Скончался 42-летний хоккеист Дмитрий Набоков

14 апреля на 43-м году жизни скончался бывший хоккеист сборной России Дмитри Набоков. Спортсмен ушел из жизни после тяжелой болезни, сообщает портал "Новосибирские новости".
В России Набоков выступал за "Крылья Советов", "Ладу", новокузнецкий "Металлург", "Сибирь", "Нефтехимик", "Молот-Прикамье", ХК МВД, московское "Динамо" и "Трактор". Также играл в НХЛ за "Чикаго" и "Айлендерс".
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В сезоне-2008/09 Набоков выступал в составе финской "СайПы". Россиянин стал любимчиком болельщиков, которые называли его "Царь Дима". Завершил карьеру в 2011 году в составе австрийского "Дорбинера".
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